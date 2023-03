The Offspring no festival Super Bock Super Rock

Os norte-americanos Offspring e o português Legendary Tigerman estão confirmados no Super Bock Super Rock 2023. Atuam ambos no primeiro dia do festival, 13 de julho, para o qual já estavam elencados Franz Ferdinand e James Murphy, dos LCD Soundsystem (este, em DJ set).

Formados em 1984, os Offspring destacaram-se na década seguinte com vários álbuns relevantes do punk rock californiano, como “Smash” (1994), “Ixnay on the Hombre” (1997) e “Americana” (1998). Chegam ao Meco com uma carreira de quase 40 anos e tendo como álbum mais recente “Let the Bad Times Roll” (2021), o décimo da carreira. O concerto mais recente em Portugal data de agosto de 2019, no festival de Vilar de Mouros.

Legendary Tigerman, por seu turno, tem álbum novo agendado para este ano. O projeto de Paulo Furtado deverá começar a desvendar canções gravadas ao longo de seis meses em Paris, em 2019. Anna Prior, dos Metronomy, Best Youth e Sean Riley “e, quem sabe, alguma surpresa mais” fazem parte do sucessor de “Misfit”, lançado em 2018.