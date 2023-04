Foo Fighters anunciam álbum “brutalmente cru e honesto”: “But Here We Are” sai em junho e já pode ouvir a novíssima ‘Rescued’

Os Foo Fighters anunciaram esta quarta-feira “But Here We Are”, o seu novo álbum e primeiro desde a morte de Taylor Hawkins, o baterista da banda, no ano passado. Apresentado em comunicado de imprensa como “uma resposta brutalmente honesta e emocionalmente crua” às perdas sofridas pelos Foo Fighters no último ano, “But Here We Are” é apresentado pelo single ‘Rescued’ e foi produzido por Greg Kurstin.

“Canalizando sonoramente a ingenuidade do álbum de estreia homónimo de 1995, informado por décadas de maturidade e profundidade, ‘But Here We Are’ é o som de irmãos a encontrar refúgio na música que começou por uni-los há 28 anos”, pode ainda ler-se no mesmo documento. Veja aqui o alinhamento do 11.º álbum de estúdio dos Foo Fighters: Rescued

Under You

Hearing Voices

But Here We Are

The Glass

Nothing At All

Show Me How

Beyond Me

The Teacher

Rest