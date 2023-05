Coldplay em Coimbra: tudo o que precisa de saber antes de se pôr a caminho

Os quatro concertos esgotados dos Coldplay em Coimbra arrancam já esta quarta-feira e trazemos-lhe agora um guia com todas as informações que precisa de saber antes de se pôr a caminho. Consulte e a melhor forma de chegar ao Estádio Cidade de Coimbra, a lista de objetos proibidos, o mapa com as indicações de todas as entradas, os horários, os parques de estacionamento, as restrições ao trânsito e os cuidados a ter com os seus bilhetes. A Everything Is New, promotora dos concertos – que se realizam nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio –, aconselha a chegada a Coimbra “no período da manhã” de forma a evitar o “grande fluxo de trânsito” que se espera durante a tarde. O perímetro do recinto abre às 16h e as portas do estádio abrem às 17h, com os espetáculos a terem início às 18h45 – recorde-se que antes de os Coldplay subirem ao palco, atuam Bárbara Bandeira e Griff. Segundo a organização, o final do concerto está previsto para perto da meia-noite.

MAPA DO ESTÁDIO Na imagem que reproduzimos abaixo poderá encontrar as indicações das entradas no Estádio Cidade de Coimbra e, também, os locais onde ficam localizadas as áreas de restauração, onde pode comprar merchandising ou onde poderá utilizar o serviço de bengaleiro (1 euro por peça). O acesso para pessoas com bilhete de mobilidade condicionada é feito apenas pelas portas 7 e 17.

LISTA DE OBJETOS PROIBIDOS Não é permitida a entrada de qualquer tipo de mala ou mochila com medidas superiores a 40cm x 30cm x 15cm. E além de ser proibido entrar no estádio com correntes metálicas e objetos pontiagudos, material explosivo e pirotécnico ou armas de fogo e armas brancas, estão interditas as mensagens xenófobas ou de apelo à violência. Também não poderá entrar no recinto com caixas e recipientes de comida ou bebidas alcoólicas. Veja a lista completa na imagem abaixo.

PARA QUEM VAI DE CARRO A organização aconselha quem se deslocar para Coimbra em viatura própria a viajar acompanhado de forma a “agilizar o estacionamento e o congestionamento do trânsito”. São também aconselhadas alternativas às saídas da A1 mais próximas de Coimbra: para quem chega do sul, além da saída Coimbra-Sul poderá sair em Condeixa ou usar a A13; para quem vai da zona norte, além da saída Coimbra-Norte, poderá sair na Mealhada e seguir pelo IC2. Há 16 parques de estacionamento espalhados pela cidade, cuja lista pode consultar abaixo, e a deslocação para o estádio deverá ser feita com os Transportes Urbanos de Coimbra SMTUC. O estacionamento na Rua D. Manuel I está interditado até ao final do dia 22, para “facilitar as operações de montagem e desmontagem no interior do Estádio Cidade de Coimbra”, mas a Câmara alerta para a existência dos 16 Parques de Estacionamento de utilização livre espalhados pela cidade, com lotações entre os 200 e os 2500 lugares.

CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO Quatro ruas da área circundante do estádio – Rua do Estádio, Rua D. Manuel II (a partir do cais de cargas e descargas do Alma Shopping), Rua D. João III e Rua Jorge Anjinho (entre a Rua D. João III e a Rua João de Deus Ramos) – terão cortes integrais de circulação pedonal e rodoviária entre as 23h de 16 de maio e as 02h de 19 de maio e das 23h de 19 de maio às 02h de 22 de maio. Nos dias 17, 18, 20 e 21, entre as 14h e as 02h, várias outras ruas terão condicionamentos à circulação de veículos, ficando reservadas para transportes públicos, acesso a residentes, ao Alma Shopping, empresas prestadoras de serviços e velocípedes: Alameda Júlio Henriques, Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Rua General Humberto Delgado, Rua Avelar Brotero, Rua D. Manuel I, Rua Infanta D. Maria, Rua Carolina Michaelis, Rua João de Deus Ramos, Rua Engenheiro Jorge Anjinho e Rua do Brasil.

TRANSPORTES PÚBLICOS Quem se deslocar de comboio até Coimbra, deverá sair na estação de Coimbra-B e depois seguir até ao estádio nos autocarros do SMTUC. Para sair de Coimbra com a CP, após os concertos, foram criados comboios especiais nas madrugadas de 18, 19, 21 e 22 de maio: no sentido Lisboa Santa Apolónia saem às 01h05 (paragens em Pombal, Entroncamento, Santarém, Vila Franca de Xira e Lisboa Oriente) e no sentido Braga partem às 01h20 (com paragens em Aveiro, Espinho, Gaia, Porto Campanhã, Ermesinde, Famalicão e Nine). A oferta dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) será reforçada nas linhas que cobrem a zona próxima do estádio de Coimbra com quatro circuitos especiais a ter paragens nas principais zonas de estacionamento periférico e também na Estação de Coimbra B, na paragem da Flixbus e na Central de Camionagem. Haverá um título de transporte ocasional, válido por um dia, para toda a rede de transportes dos SMTUC pelo preço de 4 euros. A 17 e 18 de maio, a partir das 11h, a Linha nº 5, que liga a Estação de Coimbra B, Praça da República e Estádio/Solum, terá uma frequência de 15 minutos. A 20 e 21 de maio, para lá dos horários em vigor aos sábados e domingos, as linhas 5F (entre a Estação de Coimbra B e a Portagem com passagem pelo Estádio), 7T e 24T (entre a Praça da República e o Estádio) serão também reforçadas a partir das 11h.