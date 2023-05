Álvaro Covões: “Seja Coldplay ou Pedro Abrunhosa, se o bilhete custa 40 euros e é revendido por 80, há 40 que é saco azul”

Rita Carmo

“É candonga mesmo: em Portugal, é considerado crime de especulação. Chegámos a contactar com pessoas que pagaram 1500 euros por bilhetes para o Harry Styles”. Álvaro Covões comenta, no Posto Emissor, a revenda de bilhetes para concertos dos Coldplay a preços muito superiores no mercado secundário

Há 17 minutos