Coldplay em Portugal: toda a história de uma histeria

Da indiferença em Coura à euforia em Coimbra, a banda de Chris Martin teve de batalhar para desbloquear a inicial desconfiança do público português. Onze anos após à última apresentação em Portugal, os Coldplay estão no topo do mundo e venderam 220 mil bilhetes para quatro concertos numa cidade que durante quatro dias receberá o triplo da sua população. E sabemos o que se fez no verão passado para conseguir um bilhete...

Há 55 minutos