O que vão trazer os Coldplay a Coimbra? Chuva de sucessos, picos de adrenalina e algum Portugal à mistura

A cerca de um mês dos quatro concertos dos Coldplay em Coimbra – marcados para 17, 18, 20 e 21 de maio – e com a digressão “Music of the Spheres” em pausa desde o final do mês de março, contamos-lhe o que esperar do regresso da banda de Chris Martin a Portugal.

Há 11 anos que que os Coldplay não tocam por cá. Foi em maio de 2012 que levaram a tournée de “Mylo Xyloto” ao Estádio do Dragão, no Porto, para um concerto intenso e do qual se despediram com um beijo de Chris Martin no palco. Antes desta ‘experiência religiosa’, os Coldplay estiveram mais de uma semana no Porto, a ensaiar. “Só a equipa técnica valeu 800 noites de hotel”, contava então o promotor Álvaro Covões à BLITZ. Já então, as pulseiras que eram “ativadas e faziam cores” davam que falar entre os mais de 50 mil humanos que assistiram ao espetáculo. Esta e outras histórias - incluindo as das anteriores visitas a Portugal dos Coldplay - são desvendadas na exposição “Coldplay em Portugal”, curada pela BLITZ e patente no Alma Shopping, em Coimbra.