Concertos dos Coldplay enchem hotéis de Coimbra a Leiria: “Vai ser o melhor maio de sempre”, antecipa Turismo do Centro

“Venham mais concertos a Coimbra como estes dos Coldplay”, enfatiza o presidente da Região de Turismo do Centro, Pedro Machado, adiantando que os quatro mediáticos espetáculos agendados para maio “esgotaram a capacidade hoteleira de Coimbra, onde já é muito difícil encontrar um quarto, num efeito que se estende a todos os municípios à volta, como Lousã, Condeixa, Luso ou Buçaco, e num raio que vai até à Figueira da Foz, Leiria, ou mesmo Viseu”.

Os concertos dos Coldplay em Coimbra coincidem em datas próximas a outros grandes eventos, como a Queima das Fitas, o Rally de Portugal ou as celebrações do 13 de maio em Fátima, que sempre levam muita gente à cidade considerada capital da região Centro, num prolongamento mais lúdico do circuito religioso..

“Vai ser um super-maio, é um mês em que muitas unidades em Coimbra já tinham habitualmente um volume significativo de reservas, e juntaram-se agora todos os indicadores para termos o melhor maio de sempre.”, enfatiza o presidente do Turismo do Centro.

O destaque vai para o facto da concorrida Queima das Fitas em Coimbra com as habituais animações decorrer este ano de 19 a 26 de maio, caindo em cheio nas datas dos concertos dos Coldplay, a 17, 18 e 21 de maio.

Também o Rally de Portugal 2023, o maior evento desportivo do país, decorre de 11 a 14 de maio, tendo na região Centro as primeiras provas cronometradas, com passagens em zonas próximas a Coimbra, como Lousã, Góis, Arganil e Mortágua, sendo a ‘super-especial’ na Figueira da Foz.

“Com o atual aumento de procura e uma série de eventos a coincidir nessa altura, temos perspetivas muito elevadas em relação ao que poderá atingir o número de reservas na região”, salienta Pedro Machado. “Vai ser um período completamente anormal, no bom sentido”.