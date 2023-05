Rita Lee: segunda parte da autobiografia vai ser editada em Portugal e é “um murro no estômago do qual se sai com um sorriso”

À BLITZ, Rui Couceiro, da Contraponto, confirmou que a editora se encontra a “trabalhar na edição” em Portugal de “Rita Lee: Outra Biografia”, que no Brasil deverá ser publicada já este mês. Couceiro adiantou ainda que a Contraponto irá reeditar igualmente a autobiografia de 2017: “estarão as duas disponíveis no mercado dentro de algumas semanas”.

Rui Couceiro contou que recebeu com espanto a notícia de que Rita Lee tinha escrito uma segunda autobiografia. À rádio Antena 3, afirmou: “Quando recebi o original, estava a entrar num avião e passei a viagem inteira a ler o livro, sem conseguir parar. Confesso que tive medo que não me agradasse tanto como a primeira, mas a verdade é que o livro é fortíssimo."



"Como muita gente, [a Rita Lee] decidiu aproveitar a pandemia para criar, [enquanto] começava a enfrentar uma fase dificílima da sua vida, ao saber que tinha cancro. E o livro é baseado nessa luta contra o cancro, durante essa fase estranha das nossas vidas, que foi a pandemia de covid. É um livro fortíssimo, com toda a honestidade que reconhecemos à Rita Lee, com muito humor, também. É um murro no estômago, mas do qual se saiu com um sorriso.”