Rita Lee foi tudo menos aborrecida: a vida extraordinária de uma mulher indomável

Quando publicou as suas memórias em Uma Autobiografia, em 2016, Rita Lee concedeu uma entrevista a Guilherme Samora, jornalista e amigo pessoal da cantora que foi igualmente responsável por montar uma exposição evocativa dos 50 anos da sua carreira. Recuperada agora pela “Rolling Stone Brasil”, essa é uma reveladora conversa, tida em 2021, pouco antes da artista ter conhecido o diagnóstico da doença que a acabou por vitimar nesta última segunda feira – um cancro no pulmão, aos 75 anos. Nessa ocasião, Lee mostrou-se resolvida com a vida depois de vários períodos tumultuosos motivados pela sua relação com drogas e álcool. Quando Samora referiu que o público jovem que visitou a exposição se detinha e fazia fila na secção em que se exibiam documentos da censura brasileira e fotos e outros artefactos do período em que Rita Lee esteve presa, em 1976, a cantora não teve dúvidas: “Gosto mais de ser chamada de ‘padroeira da liberdade’ do que ‘rainha do rock’, que acho um tanto cafona…”