Morreu a cantora brasileira Rita Lee

Em fevereiro deste ano, foi internada devido a agravamento do estado de saúde , com o marido, Roberto de Carvalho, a explicar que “como qualquer pessoa que passou ou passa por um tratamento oncológico, internamentos para exames ou avaliações podem ser necessárias”, acrescentando poucos dias depois que estava “a recuperar” .

A artista, que passou por bandas como Os Mutantes ou Tutti Frutti, nas décadas de 60 e 70 do século passado, tinha recebido um diagnóstico de cancro do pulmão em 2021, tendo feito tratamentos de imunoterapia e radioterapia. O filho, Beto Lee, declarou em abril de 2022 que se encontrava recuperada.

Apelidada por muitos como “rainha do rock brasileiro”, a artista dizia preferir o título de “padroeira da liberdade”. Nascida em São Paulo em 1947, Lee integrou um trio vocal feminino com apenas 16 anos e em 1964 passou a fazer parte do grupo rock Six Sided Rockers, que daria origem aos Mutantes. Em nome próprio, gravou sucessos incontornáveis da música brasileira, casos de ‘Lança Perfume’, ‘Banho de Espuma’ ou ‘Flagra’, tendo também dado voz, por exemplo, à canção do genérico da novela “Sassaricando”.