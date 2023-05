Rita Lee recordada por Lula da Silva, Chico Buarque e Gilberto Gil: “Uma artista à frente do seu tempo”

Lula da Silva, presidente do Brasil, e Gilberto Gil foram algumas das primeiras figuras a reagir à morte de Rita Lee, confirmada esta tarde pela família. “Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira”, começa por escrever Lula da Silva no Twitter. “Uma artista à frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainah do rock, mas o apelido faz jus à sua trajetória”, acrescenta ainda o presidente brasileiro, destacando a “criatividade e ousadia” da artista, mas também “o seu humor e eloquência”. Lula enaltece ainda a sua influência entre as mulheres, salientando que Lee “enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte”, concluindo com uma mensagem de apoio à família e dizendo que a artista “jamais será esquecida”.

O artista, e antigo Ministro da Cultura brasileiro, Gilberto Gil partilhou um vídeo no Instagram que inclui várias fotografias ao lado de Rita Lee, deixando uma sentida mensagem de despedida: “Comadre Rita, Aníbal, cabrinha, caprichosa capricorniana, amiga… Descansa, minha irmã. Amo você”. Também Chico Buarque marca o desaparecimento de Lee partilhando simplesmente uma fotografia da artista.

Arnaldo Baptista, cofundador d’Os Mutantes ao lado de Lee e Sérgio Dias, despediu-se da artista com uma mensagem no Twitter: “Rita Lee trouxe para os Mutantes um lado circense, que envolveu humor, roupas e instrumentos que ela tocava, como o Theremin. Além de nossas parcerias, como na ‘Balada do Louco’, entre tantas outras. Descanse em Paz”.

A cantora e compositora Pitty escreve “estou em frangalhos” no Twitter: “a Maior deixa-nos hoje… que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre! Brilhará eternamente para mim. Nunca haverá outra Rita Lee. Obrigada por existir!”. Também Ana Carolina se despediu de Lee, destacando a sua influência na sua carreira e referenciando um dos seus maiores sucessos para deixar a mensagem: “lança todo esse perfume pela eternidade”.

Os filhos de Lee, João Lee e Beto Lee, também se despediram da mãe nas redes sociais, partilhando vídeos e mensagens sentidas. “Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão à frente do seu tempo”, escreve João Lee. “Uma enorme parte de mim morreu hoje”, escreveu Beto Lee.