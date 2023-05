Três dias de luto no Brasil pela morte de Rita Lee

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou três dias de luto oficial em todo o país pela morte da 'rainha do rock' brasileiro Rita Lee.

Em comunicado divulgado pela presidência brasileira, indica-se que o decreto será publicado ainda hoje, em edição extra do Diário Oficial da União. Mais cedo, Lula da Silva já tinha lamentado a morte da cantora, através das redes sociais.

“Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música eu brasileira. Cantora, compositora, atriz e 'multiinstrumentista'. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória”, escreveu.

“Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você”, acrescentou o chefe de Estado brasileiro.

Várias personalidades, desde a política, ao mundo das artes, já reagiram à morte de Rita Lee na noite passada em São Paulo, aos 75 anos. A cantora conhecera uma diagnóstico de cancro no pulmão em 2021, que a obrigara a hospitalização nos últimos meses.