Mimicat e 'Ai Coração': “Há quem diga: 'esta música é pimba!' E tem um quê. É aquilo que as pessoas quiserem ler nela”

Jorge Simão

Em março, Mimicat falou sobre a forma como chegou ao Festival da Canção, depois de anos a sonhar com essa oportunidade, e descreveu ‘Ai Coração’ como um espelho dos seus gostos e da personalidade ‘dupla’ dos portugueses. “Tinha de ter elementos modernos, old school, aquela coisinha alegre do bailarico… Nós, portugueses, somos melancólicos mas, ao mesmo tempo, muito alegres. E esta canção tem as duas coisas”

Há uma hora