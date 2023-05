Mimicat já voltou ao palco de ensaios da Eurovisão: veja o vídeo de uma atuação “polida e profissional”

A organização partilhou, via YouTube, um vídeo com os ensaios de vários concorrentes. O ensaio português pode ser visto a partir dos 2m39s:

Mimicat voltou a pisar o palco da Eurovisão, para aquele que foi o seu segundo ensaio antes da primeira semifinal do concurso.

Para além do vídeo, a organização disponibilizou várias fotografias do ensaio. A primeira semifinal está marcada para a próxima terça-feira.

No blogue do website oficial da Eurovisão, não faltam elogios à performance de Mimicat: “tão polida e profissional quanto o foi no domingo”, pode ler-se.

Recorde-se que Mimicat, e ‘Ai Coração’, têm vindo a subir nas sondagens: a canção é, agora, uma das dez favoritas à vitória final na Eurovisão.