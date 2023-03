Mimicat é a primeira cantora a vencer o Festival da Canção após submeter a própria canção

Mimicat, a grande vencedora da edição deste ano do Festival da Canção, concorreu ao mesmo em regime de livre submissão, ou seja, apresentou a sua própria candidatura, a invés de receber um convite para participar.

Natural de Coimbra, Marisa Mena, de 37 anos, tornou-se assim a primeira artista a vencer o Festival da Canção nesse registo.

Finda a votação do júri regional, ‘Ai Coração’, de Mimicat, tinha os mesmos pontos de ‘A Festa’, de Edmundo Inácio. O voto do público acabou por dar a vitória à autora de “For You” (2014) e “Back In Town" (2017), álbuns que lançou pela Sony Music.

A artista representará Portugal numa das semifinais da Eurovisão, em Liverpool, a 9 de maio.