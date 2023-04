Festival Paredes de Coura celebra 30 anos com uma exposição em Lisboa

Abriu este domingo ao público uma exposição sobre os 30 anos do Festival de Paredes de Coura. Na Casa Courense de Lisboa, no bairro de Campolide, pode ser visto um conjunto de fotos de várias edições do evento minhoto, contemplando concertos marcantes como os de Morrissey, Pulp, Janelle Monáe, Benjamin Clementine ou LCD Soundsystem. Além das imagens de espetáculos e do recinto da Praia Fluvial do Taboão, encontram-se nesta exposição vários recortes de imprensa, peças de merchandising e também documentos que ajudam a contar a história do festival, como as contas - minuciosamente manuscritas - da primeira edição do evento, em 1993. A ligação do festival ao concelho minhoto e o impacto no mesmo é outro dos ângulos de uma exposição que estará aberta ao público aos domingos, até 30 de julho.

Na inauguração, estiveram presentes João Carvalho, diretor do Vodafone Paredes de Coura, os músicos Benjamim e Samuel Úria, o ator Nuno Lopes, que atua com frequência em Paredes de Coura como DJ, e Bruno Rocha Ferreira, da Casa Courense, em Lisboa. Sobre os frutos de criar um festival de música numa pequena localidade no Alto Minho, João Carvalho falou sobre a forma como o evento ajudou a colocar no mapa dos melómanos, e não só, um concelho que, hoje, tem cerca de nove mil habitantes. Este ano, Paredes de Coura fica ainda mais perto do resto do país, com a abertura, no passado mês de março, da aguardada ligação da A3 (autoestrada que liga o Porto a Valença) a Formariz, freguesia onde se realiza o festival. A nova via representará uma poupança de dez minutos na chegada a Paredes de Coura, mas poderá ter um efeito “psicológico”, acredita João Carvalho, que falou ainda na possibilidade de criar um parque de campismo de luxo e na eventual construção de um hotel na vila, para fazer face a uma reivindicação antiga: a de mais opções de alojamento no concelho, durante o festival.