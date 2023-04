Festival Vodafone Paredes de Coura anuncia cinco novidades

O festival Vodafone Paredes de Coura anunciou esta quarta-feira mais cinco nomes para o seu cartaz.

O destaque maior vai para Frank Carter & The Rattlesnakes, que assim regressam a Portugal depois de terem atuado no LAV - Lisboa Ao Vivo, em novembro.

Antal, MadMadMad, The Last Dinner Party e Sofia Kourtesis (esta em formato DJ set) são as demais novidades.

O Vodafone Paredes de Coura irá realizar-se de 16 a 19 de agosto, estando os bilhetes para o festival à venda ao preço de €60 (diário) e €120 euros (passe 4 dias).

Cartaz anunciado até agora:

16 de agosto

Jessie Ware

Dry Cleaning

Yo La Tengo

Snail Mail

Squid

Special Interest

Julie

Evols

Chinaskee

Nuno Lopes

Frank Carter & The Rattlesnakes

17 de agosto

Fever Ray

Tim Bernardes

Loyle Carner

The Walkmen

The Brian Jonestown Massacre

Sudan Archives

Desire

Joe Unknown

Indignu

Sofia Kourtesis

18 de agosto

Little Simz

Yung Lean

Black Midi

Domi & JD Beck

Kenny Beats

Kokoroko

Calibro 35

Thus Love

MadMadMad

The Last Dinner Party

19 de agosto

Lorde

Wilco

Explosions in the Sky

Sleaford Mods

A Garota Não

Lee Fields

Ascendant Vierge

Antal

Les Savy Fav

Yin Yin