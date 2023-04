Exposição “Coldplay em Portugal”, da BLITZ, já abriu em Coimbra: veja aqui a montagem

Abriu no passado sábado em Coimbra “Coldplay em Portugal”, exposição de fotografia dedicada às várias passagens da banda britânica por Portugal , da estreia em 2000 no festival de Paredes de Coura aos grandes palcos do festival Alive ou estádio do Dragão, passando pela presença da banda nos MTV Europe Music Awards, que em 2005 se realizaram em Lisboa. Pode ser vista no Alma Shopping, em Coimbra, até 31 de maio, antecipando os quatro concertos que o grupo dá no Estádio Cidade de Coimbra.

2023 marca o regresso da banda de Chris Martin a Portugal, com quatro concertos agendados para o Estádio Cidade de Coimbra a 17, 18, 20 e 21 de maio. Para celebrá-lo, o Alma Shopping, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, e a BLITZ mostram vinte e dois registos de todas as vindas dos Coldplay ao nosso país. Esta mostra conta com fotografias de Rita Carmo, curadora do projeto e há várias décadas repórter fotográfica da BLITZ, João Carlos Santos, editor de fotografia do Expresso, e os fotojornalistas Cristina Pinto Pinto e Hugo Sousa. Veja as as imagens da montagem, registadas no final da passada semana: