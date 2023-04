A história completa de todos os concertos que os Coldplay deram em Portugal

A estreia em Portugal de Chris Martin e companheiros teve contornos curiosos, mas à época passaria quase despercebida. Fazendo parte de um dia do Festival de Paredes de Coura onde brilhavam mais alto os nomes dos Flaming Lips e dos Mr. Bungle, os Coldplay eram, no verão do ano 2000, ‘apenas’ uma jovem banda britânica que há pouco mais de um mês havia lançado o álbum de estreia, “Parachutes”. Assim começa, no Alto Minho, a história dos londrinos no nosso país, uma narrativa patente na exposição de fotografia “Coldplay em Portugal”, dedicada a todas as passagens do grupo por terras nacionais e que pode ser vista no Alma Shopping, em Coimbra, até 31 de maio, antecipando os quatro concertos que o grupo dá no Estádio Cidade de Coimbra.