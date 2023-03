“Tozé Cid”, Depeche Mode, Lana Del Rey e muito mais: as novidades de uma sexta-feira rica

O regresso dos Depeche Mode aos álbuns, depois da morte de um dos membros da banda, Andy Fletcher, é o grande destaque dos lançamentos desta sexta-feira. Apresentado pelos singles ‘Ghosts Again’ e ‘My Cosmos Is Mine’, “Memento Mori”, é o 15.º álbum de estúdio dos ingleses, primeiro desde “Spirit”, de 2017, e vai dar origem a uma digressão que, por enquanto, não tem datas em Portugal.

Quem também está de volta é Lana Del Rey. A cantora-compositora acaba de lançar “Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd”, o seu nono álbum de originais, que conta com a participação de artistas como Father John Misty, Bleachers ou Jon Batiste. ‘The Grants’ é o single mais recente.

‘Eyes Closed’ é o novo single de Ed Sheeran, um tema que, pode ler-se em comunicado, "capta a essência do amor e da perda". A palavra ao autor: “Esta canção é sobre perder alguém. Quando vamos a algum lado, pensamos que ainda vamos encontrar essa pessoa e tudo nos faz lembrar aquilo que fazíamos juntos. Às vezes temos de nos afastar da realidade, para amortecer a dor da perda, mas há coisas que nos arrastam de volta para ela.” Veja aqui o vídeo, realizado por Mia Barnes:



Em Portugal, é hoje editado o álbum “Tozé Cid - 1969 a 2023”, que recupera canções criadas por Tozé Brito e José Cid ao longo de mais de 50 anos. O disco inclui, entre outras canções, temas do Quarteto 1111, grupo do qual Tozé Brito e José Cid fizeram parte, e que foram proibidas pela censura, como ‘Domingo em Bidonville’, ‘Pigmentação’ e ‘João Nada’. No álbum encontra-se ainda a primeira canção que a dupla escreveu em conjunto: “Todo o Mundo e Ninguém”, um poema de Gil Vicente que o rapper e produtor norte-americano Jay-Z incluiu no tema “Marcy Me” do álbum “4:44”. Segundo José Cid, em declarações à Lusa, este trabalho é um “documento importante para a música popular portuguesa”, recuperando “pop criativo, underground, interveniente e crítico do sistema entre 1968 e 1973”.

Também hoje é lançado “Moods”, o novo disco de Aurea, no qual a cantora se estreia como compositora. Neste disco, composto por 12 temas, “os ritmos mais poderosos e dançantes vão sendo alternados com outros mais contemplativos e introspetivos”. “Moods” tem produção de Fred Ferreira e conta com a colaboração de David Fonseca, Diogo Piçarra, Mallu Magalhães, Tózé Brito, Tiago Bettencourt, Isaura, Inês Apenas e António Zambujo. O disco será apresentado ao vivo nos coliseus do Porto e de Lisboa, a 30 e 31 de março, respetivamente.

Exclusivamente em edição digita, chega hoje o novo álbum de Isaura. “Invisível” é o primeiro disco em português da cantora que aqui reúne canções de “amor e esperança, celebrando a vontade de dança e a alegria de viver.” Entre os 12 temas de “Invisível” figuram os singles ‘Viagem’, ‘A Noite Não Conta’, ‘Leve’ e 'Glória', tema dedicado à sua mãe. O álbum será apresentado no Musicbox, em Lisboa, a 21 de abril.



Também hoje foi lançado ‘Mundo’, novo single da cantora-compositora Milhanas, que fará parte do seu primeiro álbum, a sair em maio ou junho. Escrito pela própria Milhanas, em colaboração com Rodrigo Correia, ‘Mundo’ tem produção de Agir e vídeo de Daniel Mota.

Em edição física e digital, chega hoje “Não Lugar”, o novo disco d' O Gajo. Mais uma vez, o músico português faz uma viagem por sonoridades de todo o mundo, acompanhado pela sua viola campaniça, um instrumento tradicional do Alentejo. Em “Não Lugar”, O Gajo convida seis artistas: o guineense Braima Galissá, na kora; o brasileiro Ricardo Vignini, na viola ressonadora; Vasco Cascais (Omiri) na viola braguesa; o franco-americano Thomas Attar Belier, na electric zas turca; Luís Simões (Satúrnia) no sitar e Kátia Leonardo, na voz.

Outra novidade é ‘Estrada’, novo single do próximo álbum de Pedro Mafama, “Estava no Abismo Mas Dei um Passo Em Frente”, a sair em maio. À BLITZ, o músico explicou que o tema parte de “uma justaposição entre o cante alentejano (Hino dos Mineiros) e a rumba portuguesa, um género de música eletrónica cigana, popular na Península Ibérica.”

Também a cantora Jüra lança hoje ‘Milagre’, uma canção que conta com a particularidade de ser apresentado por um vídeo vertical, filmado exclusivamente com telemóvel (por Ana Ladislau e Joanna Correia). ‘Milagre’, segundo a sua autora, “chega para fazer dançar. Para nos celebrarmos. Para dar força para agarrar a vida. Para lembrar do valor, da força e do amor que somos e que temos. (…) Nesta música, convoco a importância de nos elevarmos. De deixarmos de ver o fim como uma perda e o passarmos a ver como uma nova oportunidade de nos fazermos mais felizes (mesmo que doa um bocadinho)." Jüra atua no Hard Club, no Porto, a 21 de abril, e no Capitólio, em Lisboa, a 29 de abril.

Ainda em Portugal, foi hoje revelado ‘Dead Flowers’, novo single da cantora-compositora April Marmara, que faz parte do seu novo álbum, “Still Life”, prometido para 14 de abril. O vídeo acompanha a gravação do disco, descrito como “um mergulho no isolamento, na solidão, na qualidade das relações humanas e na relação com a natureza”, e tem realização de Martim Braz Teixeira.

Depois da participação na primeira semifinal do Festival da Canção, April Ivy partilhou esta semana ‘Estás Onde’, canção sobre “o final de uma relação, [momento em que] as emoções estão à flor da pele.” O vídeo foi realizado por Rui Major, nos bastidores do Casino Estoril, e mostra o outro lado de Mariana Gonçalves, verdadeiro nome de April Ivy.