Ed Sheeran: “Num mês, a minha mulher disse-me que tinha um tumor que só podia tratar depois de o bebé nascer, e o meu melhor amigo morreu”

Ed Sheeran acaba de anunciar o seu novo álbum. Seguindo a inspiração matemática dos seus anteriores trabalhos, o quinto disco do cantor-compositor vai ter por título “–”, o símbolo da subtração.

Com lançamento previsto para 5 de maio, “–” ou, “por extenso”, “Subtract”, segue-se a “+”, de 2011, “x”, de 2014, “ ÷”, de 2017, e “=”, de 2021, e foi influenciado por um período conturbado na vida do inglês.

“Há uma década que comecei a trabalhar neste disco, tentando esculpir o álbum acústico perfeito, escrevendo e gravando centenas de canções com uma visão clara do que queria atingir. Depois, no início de 2022, uma série de acontecimentos mudou a minha vida, a minha saúde mental e a forma como vejo a música e a arte”, escreveu Ed Sheeran.

“Escrever canções é a minha terapia. Ajuda-me a compreender os meus sentimentos. Escrevi as canções que me apareceram, sem pensar naquilo que iria sair dali. E, em apenas uma semana, substituí uma década de trabalho pelos meus pensamentos mais obscuros. No espaço de um mês, a minha mulher, que estava grávida, disse-me que tinha um tumor que só poderia ser tratado após o nascimento do bebé. O meu melhor amigo Jamal, que era um irmão para mim, morreu repentinamente, e ainda dei por mim em tribunal, a defender a minha integridade e carreira como escritor de canções. Fui engolido por uma espiral de medo, depressão e ansiedade.”

“Senti que me estava a afogar. E, enquanto artista, senti que não podia lançar um novo trabalho que não representasse o sítio onde estou e aquilo que preciso de expressar neste ponto da minha vida. Este álbum é isso: é uma porta aberta para a minha alma. Pela primeira vez, não estou a tentar fazer um disco de que as pessoas gostem, mas sim lançar algo que seja honesto e representativo do ponto da minha vida adulta em que me encontro."



“Subtract” foi escrito e produzido com Aaron Dessner, guitarrista dos The National, e tem o seguinte alinhamento: