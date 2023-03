O canto da primavera: a melhor música nova para ouvir em dias de sol

Rock, pop, indie, R&B, fado, folk e outras danças. Preparámos para si uma playlist que inclui as canções mais excitantes das últimas semanas e que vão musicar a estação florida. Dos Depeche Mode aos Everything But the Girl, de Carminho a Vaiapraia, de versões de Nick Drake a vislumbres do futuro, do psicadelismo turco à suavidade do Brasil: está tudo aqui, em 121 minutos

