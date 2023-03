É sexta-feira: o regresso dos U2, os amores de Taylor Swift, os desgostos de Richie Campbell e mais música nova para o fim de semana

Chega esta sexta-feira às lojas e ao streaming “Songs of Surrender”, dos U2. Neste álbum, composto por 40 faixas, a banda irlandesa reinventa várias da suas canções. Concebido como um acompanhamento do livro de memórias que Bono editou no ano passado, “Songs of Surrender” deu origem a uma iniciativa da banda que passou por Lisboa: colocar bandeiras brancas em 40 cidades de todo o mundo.

Com uma digressão norte-americana a começar hoje, Taylor Swift decidiu partilhar várias canções para assinalar a ocasião. Uma delas, ‘All of the Girls You Loved Before’, nunca tinha sido editada e ficou de fora das sessões de “Lover”, o seu álbum de 2019. Ouça-a aqui:

Veteranos da música eletrónica feita no Reino Unido, os Chemical Brothers acabam também de lançar um tema. Chama-se ‘No Reason’ e vem sendo apresentada nos concertos da dupla. O vídeo ficou a cargo de Smith&Lyall, com quem os Chemical Brothers há muito colaboram.



Também hoje é editado “Heartbreak & Other Stories”, o novo álbum de Richie Campbell. O disco está disponível nas plataformas de streaming e é apresentado pelo single ‘Heartless’. Em “Heartbreak & Othet Stories”, o músico português conta “histórias de amor e desgosto”, transmitindo também “uma mensagem de crescimento e valorização pessoal”, sem esquecer o comentário social. A 27 de abril, Richie Campbell leva a sua mistura de R&B, dancehall e afrobeat à Altice Arena, em Lisboa.

Também em Portugal, Margarida Campelo lança hoje “Supermarket Joy”, o seu primeiro álbum a solo, no qual assume as funções de compositora, multi-instrumentista e arranjadora. Influenciada pela pop, pelo jazz experimental e pela neo soul, a artista - que vem colaborando com Cassete Pirata, Joana Espadinha ou Minta & the Brook Trout - contou com a produção de Bruno Pernadas, que também integra a banda que a acompanha no disco. Autora dos 13 temas, Margarida Campelo abriu a porta, na escrita de letras, a Francisca Cortesão ou Beatriz Pessoa. ‘Faz Faísca e Chavascal’ e ‘Mapa Astral’ foram os primeiros singles de “Supermarket Joy”, que será apresentado no B.leza, em Lisboa, a 11 de maio, e no Primavera Sound Porto, a 8 de junho.

Por seu turno, os Bateu Matou acabam de lançar um novo single: chama-se ‘Cara Feia’ e é uma colaboração com Raissa e Pité. Segundo a banda de Ivo Costa, Quim Albergaria e Riot, ‘Cara Feia’ é “uma canção sobre o próprio efeito desse som - quando a batida entra, a cara enruga, os ombros sobem, tipo chupou limão, cheirou fedor e aumentou o calor. É tipo voodoo.”



Para assinalar a nova edição do disco “Os Perdedores”, em vinil cor-de-rosa numerado, Manuel Fúria acaba de apresentar um vídeo para a canção ‘Malta que se Foi’, realizado por Tiago Brito.



Esta sexta-feira fica ainda marcada pelo lançamento de “V”, o quinto álbum dos neozelandeses Unknown Mortal Orchestra. Gravado entre a Califórnia e o Havai, “V” é um álbum duplo, que a banda diz ser influenciado pelos sons da Costa Oeste dos Estados Unidos, “pop esquisita” e música havaiana.