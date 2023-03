U2 colocam bandeiras brancas em 40 cidades: Lisboa é uma delas

Em cada uma destas cidades, os fãs poderão ter acesso a merchandise exclusivo e à possibilidade de juntar as suas fotografias a um painel publicitário virtual. Basta, para isso, que se desloquem até à bandeira branca que os U2 lá colocaram.

Os U2 assinalaram o lançamento de “Songs Of Surrender”, o seu novo álbum, com uma iniciativa que visa juntar os fãs de 40 cidades de todo o mundo.

Lisboa foi uma das cidades escolhidas pela banda irlandesa, com a bandeira a estar localizada na estação de metro do Marquês de Pombal. A iniciativa terá lugar até à meia-noite do dia 20 de março.

“Songs Of Surrender”, disco de regravações de temas antigos dos U2, já foi ouvido pela BLITZ.