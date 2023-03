Festival da Canção: Salvador Sobral canta Beatles, Maro mata saudades

Além dos concorrentes que hoje disputam a final do Festival da Canção, outros artistas subiram esta noite ao palco: no início da cerimónia, os Jesus Quisto protagonizaram uma introdução humorística; mais tarde, Salvador Sobral, vencedor do Festival da Eurovisão em 2017, apresentou um medley de canções de “Abbey Road”, dos Beatles, banda emblemática da história da música e também da cidade que em maio acolherá a final da Eurovisão, Liverpool, em Inglaterra.

Também MARO, vencedora do Festival da Canção no ano passado, recordou ‘Saudade, Saudade’, tema que no ano passado representou Portugal na Eurovisão.

Por fim, David Fonseca apresentou várias versões de artistas de Liverpool, começando por ‘Wonderful Life’, passando por ‘There She Goes’, dos La's: ‘Enola Gay’, dos Orchestral Manoeuvres in the Dark: ‘You Spin Me Round (Like a Record)’, dos Dead or Alive; ‘Relax’, dos Frankie Goes to Hollywood