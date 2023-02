Roger Waters regravou “The Dark Side of the Moon”, dos Pink Floyd, e vai editá-lo: “Deixemo-nos dessa treta do ‘nós’”

Roger Waters está a trabalhar numa nova versão do clássico “The Dark Side of the Moon”, dos Pink Floyd.

Em declarações ao jornal britânico “The Telegraph”, Waters afirmou que o álbum de 1973, um dos discos mais importantes dos Pink Floyd, era um projeto inteiramente de sua autoria.

“Fui eu quem o compôs. Deixemo-nos dessa treta do ‘nós’”, afirmou. “Éramos quatro, todos contribuímos, mas [“The Dark Side of the Moon] era o meu projeto e fui eu que o fiz”.

Esta nova versão iria ser editada em março, mas o seu lançamento foi entretanto adiado. Tristram Fane Saunders, jornalista do “The Telegraph”, teve a oportunidade de o escutar e descreveu-o como tendo “algumas partes verdadeiramente boas”: “A ‘Breathe’ foi reescrita como um tema acústico. A ‘Money’, numa versão mais country, podia ter sido escrita pelo Johnny Cash”, pode ler-se. Entre as principais diferenças está a inclusão da voz de Waters sobre os temas instrumentais: “'On The Run' conta agora com Waters a recitar um poema baseado num sonho que ele teve, uma luta contra o mal”.

“The Dark Side Of The Moon” irá celebrar, no dia 1 de março, o seu 50º aniversário. Em janeiro, os Pink Floyd anunciaram que o disco iria ser reeditado, com vários extras para os fãs.

O músico falou esta semana no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a convite de diplomatas russos , tendo a guerra na Ucrânia como pano de fundo. Waters condenou toda a violência “da forma mais vincada possível”, assumindo estar a representar "milhões de pessoas sem voz”.

Esta semana, a escritora Polly Samson, esposa de David Gilmour, guitarrista e antigo companheiro de Roger Waters nos Pink Floyd, atacou violentamente o baixista nas redes sociais, apelidando-o de “antissemita”.