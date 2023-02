Roger Waters falou na ONU a convite da Rússia: pediu “cessar-fogo imediato” mas defendeu que a guerra foi provocada pela Ucrânia

Roger Waters, ex-baixista dos Pink Floyd, falou esta quarta-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas a convite de diplomatas russos, tendo a guerra na Ucrânia como pano de fundo.

Em videoconferência na sede do organização, em Nova Iorque, o músico inglês de 79 anos apelou a um "cessar-fogo imediato", mas afirma que a invasão da Rússia não sucedeu sem provocação, colocando na mira a Ucrânia e a NATO, algo que já tinha verbalizado numa entrevista à “Rolling Stone” em outubro de 2022.

De acordo com a “Pitchfork”, Waters asseverou que condena toda a violência “da forma mais vincada possível”, assumindo estar a representar "milhões de pessoas sem voz”. “Se esta câmara [de diplomatas] não tem dentes, posso abrir a minha grande boca em nome dos que não têm voz, sem medo que me arranquem a cabeça.”

A posição de Waters foi recebida com ironia pelos Estados Unidos, que através do embaixador Richard Mills questionaram a autoridade do artista para desempenhar este papel: “reconhecemos as suas qualificações impressionantes como artista de música, mas as habilitações para vir aqui falar sobre controlo de armas ou assuntos de segurança europeia são menos evidentes.” Também citada pelo site norte-americano, a representante do Reino Unido, Barbara Woodward referiu que “a Rússia é a razão pela qual não há paz na Ucrânia”.

Mais contundente foi o embaixador ucraniano Sergiy Kyslytsya, que sublinhou a proibição de os Pink Floyd tocarem na Rússia, em 1979, depois de a banda ter condenado a invasão do Afeganistão por parte dos russos. "O sr. Waters sabe tão pouco (…) Que triste para os seus antigos fãs vê-lo a aceitar o papel de apenas mais um tijolo no muro: o muro da desinformação e propaganda russas.”

Recorde-se que esta semana a escritora Polly Samson, esposa de David Gilmour, guitarrista e antigo companheiro de Waters nos Pink Floyd, atacou violentamente Roger Waters nas redes sociais, apelidando-o de “antissemita”. Insinua ainda que o ex-Pink Floyd apoia Vladimir Putin e acusa-o de fugir aos impostos e fazer playback, entre outras falhas. David Gilmour corroborou: “cada palavra é verdadeira”. Waters fala em “comentários incendiários”, dando a entender que poderá acionar judicialmente o casal Gilmour/Samson.



Em setembro do ano passado, o ex-Pink Floyd escreveu à primeira dama da Ucrânia, Olena Zelenska, pedindo que o país se rendesse . No mesmo mês, Waters escreveu também uma carta abertura a Vladimir Putin, presidente russo : “Há pessoas que acreditam que você quer invadir toda a Europa, começando pela Polónia e pelo Báltico. Se assim é, vá-se lixar, e mais vale deixar de brincar às ameaças nucleares e rebentar com tudo. O problema é que tenho filhos e netos e não quero ver o mundo a ir pelos ares. Por isso, Sr. Putin, faça-me esse favor, e garanta-nos isso”.



Roger Waters tem dois concertos marcados para Portugal este ano, a 17 e 18 de março, na Altice Arena, em Lisboa.

Veja a declaração de Waters, a partir dos 28 minutos e 32 segundos: