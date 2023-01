Tudo sobre as celebrações de 50º aniversário de “The Dark Side of the Moon”, dos Pink Floyd: a caixa de luxo, o livro e as novidades

Os Pink Floyd preparam-se para assinalar o 50º aniversário do lançamento original de “The Dark Side of the Moon” com um conjunto de edições comemorativas – incluindo uma nova caixa de luxo que inclui áudio remasterizado e também um livro concebido pelo histórico coletivo de designers Hipgnosis, desde sempre associado à banda. É tudo lançado a 24 de março.

