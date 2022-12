Os 50 melhores álbuns de 2022 para a “Pitchfork”

O site Pitchfork, um dos mais respeitados no que toca à divulgação e crítica de música, partilhou esta terça-feira a sua lista de 50 melhores álbuns de 2022.

Entre os discos mais votados encontram-se alguns dos trabalhos mais elogiados dos últimos meses, como a estreia da nova banda de Thom Yorke, The Smile, em 21ª; o mais recente álbum do rapper Kendrick Lamar, em 13ª, ou o regresso de Björk, cujo “Fossora” ficou em 12º.

No top 10, encontramos dois artistas hispânicos que têm surgido em muitos dos balanços de 2022: Rosalía (que em novembro atuou em Portugal) e Bad Bunny, ‘donos’ dos 6º e 5º lugar, respetivamente. O álbum duplo da banda Big Thief, em 7º, e o disco de Sudan Archives, que no mês passado esteve no Super Bock em Stock, são outros dos destaques de uma lista coroada por Beyoncé.

Veja aqui os primeiros 25 lugares da lista de melhores de 2022 da Pitchfork.

25. Daphni: Cherry

24. FKA twigs: CAPRISONGS

23. Beth Orton: Weather Alive

22. Charlotte Adigéry / Bolis Pupul: Topical Dancer

21. The Smile: A Light for Attracting Attention



20. Cate Le Bon: Pompeii

19. Charli XCX: Crash

18. Makaya McCraven: In These Times

17. Earl Sweatshirt: Sick!

16. Nilüfer Yanya: PAINLESS

15. Jockstrap: I Love You Jennifer B

14. Grace Ives: Janky Star

13. Kendrick Lamar: Mr. Morale & The Big Steppers

12. Björk: Fossora

11. The Weeknd: Dawn FM



10. Alex G: God Save the Animals

9. Yaya Bey: Remember Your North Star

8. Lucrecia Dalt: ¡Ay!

7. Big Thief: Dragon New Warm Mountain I Believe in You

6. Rosalía: Motomami

5. Bad Bunny: Un Verano Sin Ti

4. Special Interest: Endure

3. Alvvays: Blue Rev

2. Sudan Archives: Natural Brown Prom Queen

1. Beyoncé: Renaissance

Pode ver aqui a lista completa dos 50 melhores álbuns do ano para a Pitchfork.