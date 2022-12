As três listas de melhores álbuns de 2022 do “The New York Times”

Estamos em plena época de balanços do ano e o jornal norte-americano “The New York Times” divulgou as listas individuais de melhores álbuns do ano de três dos seus críticos musicais. Apesar de lideradas por três discos diferentes, os tops de Jon Caramanica, Jon Pareles e Lindsay Zoladz têm vários títulos em comum, destacando-se “Renaissance” de Beyoncé e “Motomami” de Rosalía, que surgem em lugares de destaque.

“Os artistas que causaram mais impacto este ano não tiveram medo de escavar bem fundo e partilhar toda a confusão, complexidades e beleza das suas descobertas”, lê-se no texto de apresentação das três listas, com Pareles a destacar “o sentido de abundância criativa” dos artistas dos álbuns que escolheu, Caramanica a falar de “um ano de libertação” e Zoladz a assumir que se sentiu atraída por “discos que criaram os seus próprios mundos imersivos”.

Consulte as três listas abaixo.

Jon Caramanica

1. Zach Bryan – “American Heartbeat”

2. Rosalía – “Motomami”

3. Drake – “Honestly, Nevermind”

4. Priscilla Block – “Welcome to the Block Party”

5. Beyoncé – “Renaissance”

6. Bartees Strange – “Farm to Table”

7. Gulch’s final show, Sound & Fury Festival (concerto)

8. 42 Dugg & EST Gee – “Last Ones Left”

9. Asake – “Mr. Money With the Vibe”

10. Bad Boy Chiller Crew – “Disrespectful”

Jon Pareles

1. Beyoncé – “Renaissance”

2. Rosalía – “Motomami”

3. Beth Orton – “Weather Alive”

4. Sudan Archives – “Natural Brown Prom Queen”

5. iLe – “Nacarile”

6. Sylvan Esso – “No Rules”

7. Black Midi – “Hellfire”

8. Björk – “Fossora”

9. Billy Woods – “Aethiopes”

10. Porridge Radio – “Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky”

Lindsay Zoladz

1. Grave Ives – “Janky Star”

2. Beyoncé – “Renaissance”

3. Rosalía – “Motomami”

4. Alex G – “God Save the Animals”

5. Florence + The Machine – “Dance Fever”

6. Nilüfer Yanya – “Painless”

7. Alvvays – “Blue Rev”

8. Sudan Archives – “Natural Brown Prom Queen”

9. Angel Olsen – “Big Time”

10. Miranda Lambert – “Palomino”