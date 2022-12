Os 100 melhores álbuns de 2022 para a “Rolling Stone”

A “Rolling Stone” divulgou a sua lista dos melhores álbuns de 2022, desde logo com uma alteração em relação a anos anteriores: a lista passou a conter 100 entradas, em vez das tradicionais 50.

Dela fazem parte artistas como The Weeknd, Drake ou Angel Olsen, e há uma pequena surpresa: Kendrick Lamar, cujo "Mr. Morale and the Big Steppers" tem sido um dos álbuns mais elogiados do ano, não chega ao top 10, ficando-se pelo 11º lugar.

A dupla inglesa Wet Leg conseguiu a 10ª posição, a mais alta da lista para um álbum rock. Em 2023, passarão por Portugal para fazer a primeira parte do concerto de Harry Styles, que atingiu o 5º lugar da lista.

O restante top é composto por dois falantes de castelhano - Rosalía e Bad Bunny -, Taylor Swift e Beyoncé, que com “Renaissance” alcançou o primeiro lugar nas preferências da “Rolling Stone”. Pode conferir a lista e respetivos comentários no website da revista.



Eis os 50 primeiros lugares:

50 Sasami - Squeeze

49 Maggie Rogers - Surrender

48 Wilco - Cruel Country

47 Mavi - Laughing So Hard, It Hurts

46 NewJeans - New Jeans

45 Muna - Muna

44 Sabrina Carpenter - Emails I Cant Send

43 Trueno - Bien o Mal

42 Soccer Mommy - Sometimes, Forever

41 Sunflower Bean - Headful of Sugar

40 Cruel Santino - Subaru Boys

39 Asake - Mr. Money With the Vibe

38 Koffee - Gifted

37 The Weeknd - Dawn FM

36 Camila Cabello - Familia

35 Big Thief - Dragon New Warm Mountain I Believe In You

34 Fontaines D.C. - Skinty Fia

33 Zach Bryan - American Heartbreak

32 Brent Faiyaz - Wasteland

31 Anitta - Versions of Me

30 Syd - Broken Hearts Club

29 Earl Sweatshirt - SICK!

28 Tove Lo - Dirt Femme

27 Alex G - God Save The Animals

26 Wizkid - More Love, Less Ego

25 Blackpink - Born Pink

24 Daddy Yankee - Legendaddy

23 Charli XCX - Crash

22 Drake - Honestly, Nevermind

21 Miranda Lambert - Palomino

20 Noah Cyrus - The Hardest Part

19 Vince Staples - Ramona Park Broke My Heart

18 Angel Olsen - Big Time

17 Megan Thee Stallion - Traumazine

16 Bartees Strange - Farm to Table

15 Omar Apollo - Ivory

14 Steve Lacy - Gemini Rights

13 Spoon - Lucifer on the Sofa

12 Alvvays - Blue Rev

11 Kendrick Lamar - Mr Morale and the Big Steppers

10 Wet Leg - Wet Leg

9 J-Hope - Jack in the Box

8 FKA Twigs - Caprisongs

7 King Princess - Hold on Baby

6 Pusha T - Its Almost Dry

5 Harry Styles - Harrys House

4 Rosalía - Motomami

3 Taylor Swift - Midnights

2 Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

1 Beyonce - Renaissance