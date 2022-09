Pedro Sampaio confirma concertos em Lisboa e Braga em 2023

Depois de ter passado pela edição deste ano do MEO Sudoeste, o brasileiro Pedro Sampaio regressa a Portugal para dois concertos em nome próprio em 2023: atua na Altice Arena, em Lisboa, a 14 de abril e no Altice Forum Braga a 16 de abril, anunciou esta manhã a promotora Música no Coração.

Em apenas cinco anos, Sampaio tornou-se um dos nomes mais populares da música brasileira, muito por causa de canções como ‘Dançarina’, ‘No Chão Novinha’ ou ‘Galopa’. O DJ, produtor e cantor do Rio de Janeiro estreou-se nos álbuns este ano com “Chama Meu Nome”, no qual estão incluídas colaborações com Anitta, Luísa Sonza ou MC Pedrinho.

Aquando da passagem pelo MEO Sudoeste, Sampaio falou com a BLITZ sobre as suas referências musicais, o sucesso de ‘Dançarina’ em Portugal e os conselhos que recebeu de Anitta antes de vir atuar a Portugal: “Disse-me que há palavras que não posso falar no palco em Portugal. E não pegar numa bandeira de Espanha é o mínimo”. Recorde a reportagem do concerto.

Os bilhetes para ambos os espetáculos que o artista dará no próximo ano em Portugal já se encontram à venda nos locais habituais, custando entre 30 e 40 euros para Lisboa e entre 35 e 40 euros para Braga.