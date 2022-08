Tudo sobre o festival MEO Kalorama: horários, mapa do recinto, transportes, bilhetes e outras informações úteis

A primeira edição do MEO Kalorama, que trará a Lisboa artistas como Nick Cave and the Bad Seeds, Arctic Monkeys ou Kraftwerk, começa esta quinta-feira, 1 de setembro, no Parque da Bela Vista. O festival, que decorre até sábado, dia 3, terá três palcos e apresenta-se como um evento que reúne " bandas de referência, arte urbana e sustentabilidade".

Veja aqui os horários de todos os concertos e o mapa do recinto:

1 de setembro



Palco MEO

23h30 The Chemical Brothers

22h10 2ManyDJs + Tiga

21h00 Years & Years

19h00 James Blake

17h00 Rodrigo Leão



Palco Colina

01h00 Moderat

22h00 Kraftwerk

20h00 Bomba Estéreo

18h00 Xinobi (live)

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio



Palco Futura

01h00 Marina Sena

22h00 Jake Shears

20h00 D’Alva

18h00 Fred



2 de setembro



Palco MEO

23h00 Arctic Monkeys

20h45 Blossoms

19h00 The Legendary Tigerman

17h00 The Lathums



Palco Colina

00h45 Bonobo

21h45 Róisín Murphy

20h00 Jessie Ware

18h00 Golden Slumbers

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio



Palco Futura

01h00 Bruno Pernadas

22h00 You Can’t Win, Charlie Brown

20h00 Alice Phoebe Lou

18h00 Crawlers



3 de setembro



Palco MEO

00h45 Disclosure

21h00 Nick Cave & The Bad Seeds

19h00 Ornatos Violeta

17h00 Tiago Bettencourt



Palco Colina

23h15 Chet Faker

20h00 Peaches

18h00 Moullinex

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio



Palco Futura

01h00 Meute

23h15 Zaz

20h00 Club Makumba

18h00 Grand Pulsar

Apesar de se realizar no mesmo recinto que o Rock in Rio Lisboa, ou seja, no Parque da Bela Vista, na zona oriental da cidade, o espaço estará diferente do que o encontrámos em junho, explicou à BLITZ a organização. “Está redimensionado para o número de pessoas que contamos receber, com conforto, organização e segurança”, revelou Andreia Criner, diretora de comunicação do MEO Kalorama. “Estamos a falar de mais de 100 mil pessoas ao longo dos três dias, prevemos até 40 mil por dia, e não queremos que haja dificuldade no acesso aos serviços, aos bares, à alimentação, às zonas de casas de banho, etc. Mesmo não utilizando o espaço todo a que o público está habituado no Rock in Rio, estamos a falar de um recinto ao ar livre muito grande e, talvez, o mais bem infraestruturado da Grande Lisboa.”



O “grande vale” onde no Rock in Rio encontramos habitualmente o palco Mundo “permite criar dois anfiteatros” nos quais estão montados o palco MEO, o principal, e o palco Colina, ficando o terceiro espaço de concertos, chamado Futura, “mais afastado”. “Temos grandes intervalos entre atuações na maior parte dos casos”, garante Andreia Criner. “Queremos que isso permita às pessoas circular entre palcos para não haver aquele medo de perder alguma coisa, embora isso às vezes possa acontecer.”

Ainda há bilhetes à venda, por 61 euros (bilhete diário) e 145 euros (passe de três dias). Os passes gerais serão trocados por uma pulseira pessoal e intransmissível, de forma presencial, no “welcome center” no parque exterior do Parque da Bela Vista, perto da rotunda.



Entre as novidades trazidas pelo festival, consta o facto de o evento ser “cashless”, ou seja, dispensar o uso de dinheiro físico, apostando na tecnologia “contactless”, que permite efetuar pagamentos sem ter de introduzir o PIN do cartão. Também será possível usar cartões de débito e crédito, introduzindo o PIN. Quem quiser pagar em dinheiro físico deverá ativar previamente um cartão cashless temporário (pré-pago e recarregável) num dos pontos identificados no mapa do recinto.



O MEO Kalorama terá também casas-de-banho para pessoas binárias e não binárias e condições adaptadas para os espectadores com mobilidade condicionada, como estacionamento especial e uma plataforma para assistir aos concertos.

Quanto a transportes, a estação de comboio mais próxima é a da Gare do Oriente. Nas madrugadas de 2, 3 e 4 de setembro há um comboio especial de Lisboa para o Porto, que sai da Gare do Oriente às 2h30 e chega a Campanhã às 5h55. Para quem vier da Margem Sul do Tejo, os portadores de bilhete para o festival podem comprar bilhete nos comboios da Fertagus (ida e volta) pelo valor promocional de 2 euros.



Quanto à Carris, terá dois shuttles de apoio ao festival, um para o Cais do Sodré, outro para a Gare do Oriente. O metro estará a funcionar normalmente, até à 1h, sendo a estação mais próxima do festival a da Bela Vista (linha vermelha).