Loading...

Blitz Veja os três palcos do festival MEO Kalorama, por onde passarão Arctic Monkeys, Nick Cave ou Kraftwerk

Chemical Brothers, Arctic Monkeys, Kraftwerk, Nick Cave & the Bad Seeds e Ornatos Violeta são alguns dos destaques do cartaz do novo festival de Lisboa. Uma das principais preocupações da organização é “não haver uma sobreposição permanente de concertos”. A SIC assistiu à montagem dos palcos no Parque da Bela Vista, que esta quinta-feira abre as portas para a primeira edição do MEO Kalorama: veja o vídeo

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Há 55 minutos