Arctic Monkeys esta semana em Portugal na estreia do MEO Kalorama: ainda cheira a raiva adolescente?

Quando, em novembro do ano passado, os Arctic Monkeys divulgaram que estariam de volta à estrada em 2022, fizeram-no comunicando, também, que o sétimo álbum, sucessor de “Tranquility Base Hotel & Casino”, de 2018, estava já num estágio avançado e que provavelmente estaria pronto a tempo da digressão de verão. Soube-se já em agosto deste ano que o sétimo álbum da banda inglesa se chamará ‘The Car’, sai a 21 de outubro e conta com 10 novas canções compostas por Alex Turner, tendo sido produzido por James Ford e foi gravado entre Suffolk e Londres (no Reino Unido) e Paris (França). Anuncia-se, de acordo com o comunicado da editora Domino, "uma paisagem musical nova e pomposamente orquestrada". E ‘There’d Better Be A Mirrorball’, single divulgado a 30 de agosto, mostra-os num registo mais adulto, próximo da solenidade de um Scott Walker no final dos anos 60.

