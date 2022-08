Esta semana nasce um festival: o MEO Kalorama traz a Lisboa um cartaz de luxo e quer privilegiar “o conforto”

Portugal demorou anos a afirmar-se na rota das grandes digressões mundiais, mas ao longo das últimas duas décadas tornou-se uma peça importante no puzzle dos festivais de verão europeus. Apesar de geograficamente periférico, o país abraçou um boom de grandes eventos de música que extravasa os limites dos meses mais quentes do ano, embora tenha neles o seu grande atrativo: de junho a setembro, são poucos os fins de semana que não acolhem um festival com grandes artistas internacionais e portugueses. O mais recente a entrar neste autêntico campeonato festivaleiro chama-se MEO Kalorama e tem estreia marcada para a próxima semana, arrancando na quinta-feira com uma presença forte de sonoridades eletrónicas, com os Chemical Brothers como cabeças de cartaz, e prolongando-se com o muito aguardado regresso dos britânicos Arctic Monkeys a 2 de setembro e o segundo concerto do australiano Nick Cave em solo nacional este ano no dia 3.

O nome Kalorama, escolhido para batizar aquele que se assume como “o último grande festival de verão europeu”, pode até ter causado alguma estranheza inicial, mas está intimamente ligado ao local escolhido como recinto: o mesmo Parque da Bela Vista que alberga o Rock in Rio Lisboa. O termo grego significa precisamente “bela vista” em português, “e os gregos, como se sabe, inspiraram a cultura e as manifestações culturais ao longo da história”, lê-se na apresentação do evento. “Analisando o mercado nacional, já há muito tinha identificado que em setembro poderia haver espaço para um grande festival de música na área de Lisboa, que encaixasse no calendário internacional dos maiores festivais, particularmente na Europa, que se realizam no final do verão”, explica ao Expresso Artur Peixoto, diretor do MEO Kalorama e da promotora House of Fun. A empresa que fundou em 2019, e já trouxe a Portugal artistas como Kings of Convenience, Belle and Sebastian, Divine Comedy, Yann Tiersen ou Devendra Banhart, entra no mercado dos grandes festivais associada à promotora espanhola Last Tour, com a qual já tinha uma parceria e que é responsável por eventos como o Bilbao BBK Live e Azkena Rock Festival, ambos no País Basco, ou o também estreante Cala Mijas, em Málaga, na Andaluzia, que partilha datas e artistas com o evento português.