Festival EDP Vilar de Mouros começa esta quinta-feira: horários dos concertos, mapa do recinto, transportes e outras informações úteis

O festival EDP Vilar de Mouros começa esta quinta-feira, 25 de agosto, prolongando-se até sábado, 27 de agosto, com concertos de Placebo, Simple Minds, Iggy Pop, Suede, Bauhaus ou dos portugueses Tara Perdida, Legendary Tigerman e Blind Zero, entre outros. Ao cartaz do festival, que pode consultar no final desta página junto com todos os horários de concertos, junta-se DJ Izzy, que, segundo comunicado, “irá recriar o espírito das festas Rockline Tribe” em todas as noites do festival, começando a partir desta quarta-feira (entre as 22h30 e as 02h30), véspera do arranque oficial.

Os passes gerais garantem acesso gratuito ao campismo – que abriu no passado domingo e encerrará no próximo domingo às 14h – e custam €80, estando os bilhetes diários à venda por €40 – o acesso ao campismo com ingressos de um dia é permitido mediante o pagamento de €5 por pessoa, que deverá ser feito nas bilheteiras do festival. Não é permitida a permanência de animais de estimação no campismo nem a utilização de fogareiros, assadores o fogões a gás, estando disponível uma área específica para esse efeito devidamente assinalada. Está também disponível junto ao campismo um parque para autocaravanas.

Da lista de proibições no recinto do EDP Vilar de Mouros, que abre todos os dias às 17h e encerra sempre uma hora antes do fim do último concerto, fazem parte todo o tipo de objetos perigosos (canivetes, armas, correntes, cintos ou pulseiras pontiagudas), garrafas plásticas com tampa, bebidas alcoólicas, caixas com comida, máquinas fotográficas ou de filmar profissionais não autorizadas, gravadores de som, capacetes, objetos de vidro ou selfie sticks.

Quem pretender deslocar-se para o festival em veículo próprio poderá estacionar o automóvel num dos parques de estacionamento oficiais, estando disponível um parque para pessoas com mobilidade condicionada junto à entrada para o recinto. Quem for de comboio, deverá sair na estação de Caminha, a partir de onde poderá apanhar o shuttle gratuito do festival – com paragens na Ótica Pitosga, no centro de Caminha, e em Vilar de Mouros, junto ao recinto do festival. O shuttle estará a funcionar de 40 em 40 minutos entre as 14h e as 04h nos três dias do festival, estando também disponível, com a mesma frequência, no domingo, 28 de agosto, entre as 10h e as 16h.

Recorde-se que a edição deste ano do EDP Vilar de Mouros teve de lidar com uma série de cancelamentos de última hora: Limp Bizkit, Hoobastank e Wolfmother acabariam por dar lugar à entrada no cartaz dos Simple Minds, Black Rebel Motorcycle Club, Clawfinger e Blind Zero. Consulte o cartaz completo e todos os horários.

25 de agosto

19h00 The Black Teddys

20h10 Battles

21h30 Gary Numan

23h10 Placebo

01h00 Suede



26 de agosto

19h15 Non Talkers

20h30 Clawfinger

22h00 Black Rebel Motorcycle Club

23h30 Simple Minds

01h30 Tara Perdida

27 de agosto

19h20 The Mirandas

20h30 Blind Zero

22h00 The Legendary Tigerman

23h30 Iggy Pop

01h15 Bauhaus