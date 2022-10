Depois do cancelamento de Limp Bizkit, o festival EDP Vilar de Mouros perde também Hoobastank

Os Hoobastank cancelaram o concerto agendado para a edição deste ano do EDP Vilar de Mouros, devido a problemas de logística.

A organização do festival informou, através das redes sociais, que os Hoobastank "não encontraram forma de viajar para a Europa". O grupo atuaria em Vilar de Mouros a 26 de agosto.



"A banda pede desculpa aos fãs portugueses, esperando poder regressar com a maior brevidade", pode ainda ler-se. Os portadores de bilhetes para o dia 26 de agosto poderão pedir o reembolso dos mesmos até ao dia 31 de agosto.

É o segundo cancelamento em Vilar de Mouros, e o segundo no mesmo dia: também os Limp Bizkit anunciaram que já não viriam a Portugal, devido a problemas de saúde do vocalista Fred Durst.

O segundo dia do festival EDP Vilar de Mouros fica agora apenas com Tara Perdida no Cartaz. Aquando do cancelamento do cabeça de cartaz, Limp Bizkit, a organização afirmou estar à procura de um substituto, mas predispôs-se a reembolsar quem comprara bilhete para esse dia.

O cartaz do festival está assim organizado:

25 de agosto: Placebo, Suede, Gary Numan, Battles

26 de agosto: Tara Perdida (Limp Bizkit e Hoobastank cancelados)

27 de agosto: Iggy Pop, Bauhaus, Wolfmother, The Legendary Tigerman