Wolfmother cancelam concerto no festival EDP Vilar de Mouros

Os Wolfmother cancelaram o seu concerto no EDP Vilar de Mouros, bem como a restante digressão europeia.

De acordo com comunicado divulgado pelo festival, a banda australiana vê-se impedida de viajar para a Europa "devido ao estado de saúde de um dos seus elementos". Nas redes sociais, o grupo do vocalista e guitarrista Andrew Stockdale diz que não tomou esta decisão "de ânimo leve", mas "a saúde e o bem-estar têm de estar primeiro".

Em sua substituição, o festival avança com os portugueses Blind Zero, que estreará temas do próximo álbum, “Courage and Doom”, a editar até ao final do ano.

O cartaz do festival fica assim alinhado:

25 de agosto

Placebo

Suede

Gary Numan

Battles

The Black Teddys



26 de agosto

Simple Minds

Black Rebel Motorcycle Club

Clawfinger

Tara Perdida

Non Talkers



27 de agosto

Iggy Pop

Bauhaus

The Legendary Tigerman

Blind Zero

The Mirandas