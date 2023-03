O que é imparcialidade? O que é multimédia? Vai haver bolo? O Expressinho respondeu em Castelo Branco

Há leitores de jornais, em papel, nesta sala cheia, onde no teto se lê Sophia e nas paredes o Principezinho. O Expressinho, suplemento juvenil do Expresso, veio a Castelo Branco contar histórias. A história dos 50 anos do jornal, a história da democracia em Portugal, a história das notícias. “Sem o jornalismo não sabíamos nada”, diz Laura Monteiro, da Escola Cidade de Castelo Branco, no final da sessão. Laura foi uma das muitas jovens que levantaram o braço, interpelando Joana Leitão, editora do Expressinho, e Madalena Nunes Diogo, diretora geral da Estrelas & Ouriços, que foram contando algumas das histórias desta manhã.

José Fernandes

A curiosidade sobre os jornalistas e a redação do jornal foram muitas. Um vídeo foi desvendando a rotina da redação, as reuniões de trabalho, os vários momentos de um trabalho de que, até este dia, muitos alunos do 5º ano, só conheciam o resultado final. O diretor do Expresso participou nas sessões e ouviu muitas dúvidas relacionadas com a fiabilidade da informação. João Vieira Pereira foi dando exemplos, explicando como se deve procurar informação credível e o que fazem os jornalistas. Comparando-os aos espiões, que procuram informação, mas ao contrário dos espiões, partilham os segredos”. Leonor Esteves, 10 anos, quer ser jornalista “para as pessoas aprenderem mais o que se passa no mundo.”

José Fernandes