Já pode visitar virtualmente o “cofre do apocalipse” e ver as sementes que podem salvar a vida na Terra

A Global Seed Vault, uma arca escavada a mais de 100 metros de profundidade, localizada no arquipélago ártico de Svalbard, na Noruega, é um dos segredos mais bem guardados do mundo. É lá que estão armazenadas mais de um milhão de sementes que, no caso de uma catástrofe mundial, permitirão replantar o planeta.

A visita virtual é gratuita e permite percorrer os corredores onde estão guardadas sementes de todo o mundo. “É um pouco como estar numa catedral. Tem tetos altos e, quando se está dentro da montanha, quase não há som. Só conseguirá ouvir-se a si mesmo”, explica Lise Lykke Steffensen, diretora da NordGen, empresa que garante a manutenção do ‘cofre do apocalipse’.

“Quando se abre a porta [das coleções], a temperatura é de -18°C – padrão internacional para conservação de sementes –, o que é muito, muito frio. Então é possível ver todas as caixas com sementes, de todos os países”, descreve a responsável.

Esta será a primeira vez que o público terá um vislumbre de todo o stock armazenado no Global Seed Vault, concebido para ser aberto apenas em caso de emergência, ou seja, no caso de um evento extremo que acabe com as plantações terrestres, como uma guerra nuclear ou alterações climáticas extremas.