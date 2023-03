Novo regulamento incentiva inovação nas embalagens

Reduzir, reutilizar e reciclar mais embalagens é um dos objetivos traçados pela União Europeia para atingir a neutralidade carbónica em 2050. Está plasmado na proposta da Comissão Europeia para um novo regulamento sobre embalagens, que estabelece um conjunto de medidas restritivas e impõem uma série de metas ambiciosas, tudo em nome do bem comum. Tão necessárias quanto a inovação no desenvolvimento de embalagens que cumpram os preceitos da economia circular.



As mais-valias, as oportunidades, as falhas e os perigos que trazem o documento divulgado por Bruxelas, em novembro passado, dominaram o evento “Nova regulamentação de embalagens e novos desafios para o sector”, realizado hoje no edifício do grupo Impresa e que se enquadra no Novo Verde Packaging Enterprise Award, iniciativa promovida pela entidade gestora de resíduos de embalagens (cujo regulamento e prazos pode conhecer no final do texto) e que tem o apoio do Expresso e da EY.

O debate apresentado pelo jornalista João Moleira, contou com a presença de Ricardo Neto, presidente do Conselho de Administração da Novo Verde; Ana Cristina Carrola, vogal do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente; Thomas Fisher, head of Market Intelligence and Governmental Affairs do Grupo Landbell AG; Paulo Serra, diretor da região oeste da SAICA; Tiago Moreira da Silva, coordenador da plataforma Vidro+; Nuno Aguiar, diretor técnico da APIP; Paulo Sousa, CEO da COLEP; e Pedro Simões, diretor-geral da Novo Verde.



Conheça as principais conclusões do evento