Concurso vai distinguir inovação em embalagens

A Novo Verde acaba de lançar a quarta edição do Novo Verde Packaging Enterprise Award, iniciativa que pretende premiar a solução mais inovadora no sector das embalagens. O objetivo é distinguir trabalhos de investigação e desenvolvimento (I&D), com origem na indústria, comércio, serviços, universidades e outras áreas de desenvolvimento tecnológico. O vencedor receberá um prémio no valor de €25 mil para desenvolver o seu projeto.

Pedro Simões, diretor-geral da entidade gestora de resíduos de embalagens, lembra que a produção de resíduos urbanos em Portugal “já atingiu um valor muito elevado”. Atualmente, estamos a produzir cerca de 5,3 milhões de toneladas de resíduos urbanos por ano, o que corresponde a uma capitação anual de 511 quilos, ou seja, aquilo que cada habitante produz, em média, por ano. “E com os aterros sanitários a chegarem ao fim da sua vida útil, é urgente desviar resíduos de aterro e encontrar soluções alternativas. A reciclagem é das melhores em termos da hierarquia da gestão de resíduos e da valorização do material, mas há algo que podemos fazer a montante da cadeia – quer na conceção, quer no desenho das embalagens quando são colocadas no mercado. E isto só é possível com I&D. Daí ter surgido este prémio", explica ao Expresso.

A Novo Verde volta assim a apoiar o desenvolvimento de projetos que permitam inovar no ciclo de vida das embalagens, poupar o ambiente, e que sejam capazes de dar resposta aos desafios “extremamente ambiciosos” que a economia circular nos coloca, “em termos de cumprimento de metas de reciclagem, ecodesign, reutilização, reciclabilidade dos materiais e prevenção de resíduos.”

A candidatura selecionada pelo júri receberá um prémio no valor de €25 mil que deverá ser aplicado na concretização do projeto. Os critérios de avaliação abrangem a metodologia utilizada, o grau de inovação e criatividade, a adequação do prémio aos objetivos propostos, o plano de implementação, a viabilidade económico-financeira, tal como a qualidade da apresentação e a organização do relatório final.

A Novo Verde refere ainda que os projetos devem ser apresentados “de acordo com os objetivos do prémio, com o propósito de encontrar melhorias significativas em qualquer uma das fases do ciclo de vida das embalagens, que venham a impactar positivamente a gestão dos resíduos de embalagem.”

As candidaturas ao Novo Verde Packaging Enterprise Award devem ser submetidas através do site oficial (AQUI) até 31 de março de 2023. O projeto vencedor será anunciado durante o mês de maio. Esta edição vai contar ainda com “Conselhos sobre Embalagens”, que serão apresentados em eventos, a decorrer em fevereiro e março, e que poderão ser acompanhados no site do Expresso.