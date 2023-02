Loures e Barreiro sem urgências pediátricas durante a noite por falta de especialistas

As crianças residentes nas áreas dos hospitais de Loures ou do Barreiro não vão ter médico em caso de aflição durante a noite. As duas unidades hospitalares vão encerrar a Urgência Pediátrica no período noturno a partir do dia 1 de março por falta de especialistas.

Segundo a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, justica o fecho “com a saída de quatro pediatras, tornando-se impossível assegurar a escala de urgência 24 horas por dia”. E acrescenta “ter conhecimento de que está também em risco o assegurar da urgência pediátrica aos fins de semana.”