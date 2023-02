“Estou profundamente convencido que os setores público e privado estão condenados a entender-se na Saúde”, diz Pizarro

Manuel Pizarro, ministro da Saúde, afirma que o futuro do SNS tem de passar pela cooperação com as instituições privadas, apesar do sistema de saúde português ser de qualidade.

O ministro elogiou o sistema de saúde nacional e garantiu que o mesmo “permite aos portugueses ter bons resultados em saúde". Vincou, no entanto, que a riqueza produzida em Portugal “não garante segurança” em relação “à possibilidade de manter este processo no futuro”.

Cooperação entre serviços públicos e privados?

Em relação à cooperação entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado, Manuel Pizarro não fechou a porta a um eventual entendimento e referiu que concorda com o aprofundamento da ligação entre a economia e a saúde.

Notou ainda que está “profundamente convencido” que o trabalho que será feito na saúde terá de ser executado “em conjunto” pelos serviços públicos e privados, com um prazo estipulado.

Caso tal não suceda, acrescentou, os portugueses não terão garantias quanto ao “acesso à inovação na área da saúde”.