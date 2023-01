“Doente tem tubo fora da barriga a deitar bílis”: peritagem diz que Amadora-Sintra arrastou investigação e denúncias revelam novos casos

Na iminência de concluírem a investigação às denúncias de “mortes e mutilações” por cirurgiões do Hospital Fernando da Fonseca, vulgo Amadora-Sintra, os peritos da Ordem dos Médicos fizeram numa semana o que estava pendente desde outubro, quando a direção clínica da unidade foi alertada pela primeira vez para as suspeitas de más práticas e iniciou o inquérito interno de averiguações e as diligências junto da Ordem e da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Ao Expresso, elementos da peritagem justificam-se com o hospital, acusando os responsáveis de arrastarem a investigação.

