Pagamentos extraordinários, oferta do passe ou aumento do subsídio de refeição. Como algumas empresas estão a apoiar os trabalhadores

Para limitar o impacto da escalada dos preços nas condições de vida, algumas empresas estão a anunciar apoios extraordinários aos trabalhadores, numa altura em que a taxa de inflação em Portugal atingiu o valor mais alto dos últimos 30 anos.

No início de outubro, a sucursal do banco espanhol Bankinter em Portugal, por exemplo, avançou com um conjunto de apoios, como a subida do subsídio de alimentação em €3,5 por dia (para um total de €14) e o pagamento integral do passe social aos trabalhadores. As medidas extraordinárias do banco - que lucrou 430 milhões de euros até setembro - vão vigorar, pelo menos, nos próximos seis meses, sendo depois reavaliadas no final desse período.