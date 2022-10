Bankinter lucra 430 milhões de euros até setembro e Portugal contribui com 54 milhões

O lucro do Bankinter aumentou 21,2% de janeiro a setembro deste ano face aos meses homólogos, para os 430,1 milhões de euros, anunciou o banco espanhol esta quinta-feira, 20 de outubro, ao mercado. Nos primeiros nove meses de 2021, o lucro do grupo tinha sido de 354,9 milhões de euros.

Os resultados antes de impostos da operação portuguesa do Bankinter foram de 54 milhões de euros nos primeiros nove meses, mais 33% do que no ano passado.

O lucro da atividade bancária nos primeiros nove meses do ano subiu 35,9% para os 601,6 milhões de euros, face a 442,8 milhões de euros no período homólogo.

A margem bruta subiu 6,7% para os 1,52 mil milhões de euros, face a 1,42 mil milhões de euros no período homólogo.

A margem de juro representou 1,1 mil milhões de euros (+11,6%), ao passo que as comissões representaram 452,2 milhões de euros (+2,16%) na margem bruta dos primeiros nove meses de 2022.

O rácio de capital CET1 fixou-se nos 11,9%, ao passo que o rácio de malparado foi de 2,1%.

O negócio português contribuiu com 133,5 milhões de euros para a margem bruta do banco, mais 16,36% face ao ano anterior.

Em Portugal, a carteira de crédito fixou-se nos 7,7 mil milhões de euros no final de setembro, uma subida de 13% face ao período homólogo, com os recursos de clientes a crescerem 12% e a fixarem-se nos 6,3 mil milhões de euros, segundo comunicado do banco.