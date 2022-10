Inflação sobe para mais de 10% em outubro e atinge o valor mais alto desde 1992

A variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC) foi de 10,2% em outubro, segundo a primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta sexta-feira. A confirmar-se, significa que a inflação viu uma aceleração de quase um ponto percentual face a setembro (9,3%).

No início do ano pensava-se que a inflação era temporária - não foi. Agosto trouxe a esperança do abrandamento, mas durou pouco. Logo em setembro a inflação voltou a subir e em outubro a estimativa do INE aponta para 10,2%, o valor mais alto desde maio de 1992.

Quanto ao indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos), este terá registado uma variação de 7,1%, uma aceleração face aos 6,9% no mês anterior, o valor mais elevado desde janeiro de 1994.

Os produtos energéticos terão subido 27,6%, mais 5,4 pontos percentuais que em setembro. O gabinete estatístico destaca o aumento do gás natural.

Já os preços dos produtos alimentares não transformados subiram 18,9% (16,9% em setembro), a taxa mais elevada desde junho de 1990.

Face a setembro, a taxa de inflação foi de 1,3%.

Relativamente ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - indicador que permite a comparação entre países europeus -, em Portugal também acelerou em outubro atingindo uma variação homóloga de 10,7% (9,8% no mês anterior).

