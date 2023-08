Cimeira da CPLP: Angola passa a pasta a São Tomé, com Marcelo e Costa sob observação

Há seis meses - depois da saída de Pedro Nuno Santos do Governo, de o Presidente se ter manifestado cético sobre a remodelação e quase logo a seguir a ter dito que o Governo é uma “maioria requentada e cansada” - Marcelo e António Costa como que fizeram as pazes públicas numa cimeira ibero-americana, que decorreu em Santo Domingo, na República Dominicana. Este domingo, noutra latitude, mas na mesma sob clima tropical, o Presidente o primeiro-ministro têm o primeiro reencontro público depois de mais um embate entre os palácios, desta vez sobre o que ainda falta aprovado do plano Mais Habitação.

Costa e Marcelo vão estar juntos em São Tomé e Principe, onde o Presidente chega este sábado e onde vai decorrer no domingo a Cimeira da Comunidade de Países de Língua Portugal (CPLP). Num Verão em que não houve almoços nem jantares a meio das férias entre ambos, mas sim 2 vetos - primeiro, o das carreiras dos professores, depois sobre as medidas mais polémicas do programa do Governo para a habitação, como o arrendamento coercivo e os limites ao alojamento local - , esta é a primeira oportunidade para medir a tensão entre Belém e S. Bento e os titulares dos dois palácios participam já este sábado no jantar que antecede a cimeira.

O Presidente vetou, na segunda-feira, a parte final do plano Mais Habitação, o que teve a quase imediata reação do PS a dizer que vai confirmar o diploma, obrigando assim à promulgação. Marcelo assumiu que o assunto é político e desvalorizou o embate, mas também frisou que não tinha falado com o primeiro-ministro, nem com ninguém do governo sobre o assunto, porque se trata de um diploma do Parlamento. Como se a lei saída do Parlamento não tivesse na base uma proposta do Governo. De férias, Costa nada disse, deixando o palco à sua substituta, Mariana Vieira da Silva, e ao líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias.